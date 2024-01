An alle Chemesis International-Anleger!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Refined Metals diskutiert. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Sentiments basierend auf den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, verleiht Refined Metals insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Refined Metals in den sozialen Medien. Diese Steigerung führte zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Die gesteigerte Diskussion über Refined Metals und die erhöhte Aufmerksamkeit resultieren in einem positiven Rating. Die Aktie erhält demnach insgesamt eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Refined Metals liegt bei 16,67 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 50, was bedeutet, dass Refined Metals weder überkauft noch überverkauft ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die aktuelle Dividendenrendite für Refined Metals beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Refined Metals von den Analysten als "Neutral" eingestuft.