An alle Chegg-Anleger!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Chegg, die im Segment "Bildungsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.01.2023, 16:18 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 25.27 USD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Chegg entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Chegg im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Chegg. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Chegg wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Das Kursziel für die Aktie der Chegg liegt im Mittel wiederum bei 38,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 25,27 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 52,35 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Chegg insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chegg liegt bei einem Wert von 11,77. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (KGV von 73,96) unter dem Durschschnitt (ca. 84 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Chegg damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.