An alle Cavitation-Anleger!

Die Cavitation-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,02 USD gehabt, was sich momentan auf 0,01 USD beläuft. Dies entspricht einer Abweichung von -50 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 0,01 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität im Netz über die Cavitation-Aktie, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung erfahren, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Cavitation in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Dividendenrendite von 0 % führt zu einer "Schlecht"-Einstufung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten, der bei 11598,75 % liegt.

In den letzten zwei Wochen wurde Cavitation von privaten Anlegern in sozialen Medien positiv bewertet, was auch durch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert bestätigt wird. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.