Sweco AB ist zurück!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Sweco diskutiert, wie aus dem Anleger-Sentiment hervorgeht. An sechs Tagen war die Stimmung positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich ebenfalls überwiegend positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Sentimentsbarometer bewertet Sweco insgesamt als "Gut".

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Sweco zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sweco weist laut Messung kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Sweco bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell ist die Sweco mit dem Wert 21,62 überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung damit als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sweco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 116,5 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 133,7 SEK liegt, was einer Abweichung von +14,76 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (116,27 SEK) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,99 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Sweco-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.