An alle CarGurus-Anleger!

Die Anlegerstimmung und die Diskussionsintensität über Cargurus wurden in den letzten Monaten genauer unter die Lupe genommen. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.

In technischer Hinsicht liegt die 200-Tage-Linie der Cargurus-Aktie bei 20,35 USD, was einer Einstufung von "Gut" entspricht. Der Aktienkurs selbst ging bei 22,51 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +10,61 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Mehrheit der Analysten die Cargurus-Aktie positiv einschätzt. Von insgesamt 9 Analystenbewertungen sind 6 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele liegt bei 22,5 USD, was einer möglichen leichten Abnahme des Aktienkurses entspricht. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Neutral".

Zusammenfassend erhält Cargurus sowohl von den Analysten als auch von der Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.