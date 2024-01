An alle Capgemini-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Capgemini":

Capgemini, ein Unternehmen aus dem Bereich der IT-Dienstleistungen, hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,11 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies bedeutet, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes über Capgemini, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Vergleicht man die durchschnittliche Jahresperformance der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie", so liegt die Rendite von Capgemini mit 59,02 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Auch im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche schneidet Capgemini mit einer Rendite von 59,02 Prozent sehr gut ab, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Capgemini-Aktie um 10,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert, der nahe am letzten Schlusskurs liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt sich, dass Capgemini in Bezug auf die Dividendenrendite und die Performance im Vergleich zur Branche gut abschneidet, während das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien sowie die technische Analyse gemischte Signale senden.