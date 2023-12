An alle Capgemini-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Capgemini":

Capgemini: Bewertung "Gut" aufgrund von Dividende, Sentiment und technischer Analyse

Die Bewertung von Capgemini im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen zeigt eine Dividende von 1,11 %, was einer höheren Ausschüttung entspricht, da die Differenz 1,11 Prozentpunkte beträgt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich feststellen, dass die Stimmung für Capgemini in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zeigt sich in den letzten zwei Wochen als besonders positiv. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Jedoch wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse der Capgemini-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 169,56 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 193,15 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +13,91 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 175,42 EUR, was eine Distanz von +10,11 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.