An alle Canfor Pulp Products-Anleger!

Die Dividendenrendite von Canfor Pulp Products beträgt derzeit 0 Prozent, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Vergleicht man den Aktienkurs von Canfor Pulp Products mit der durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Materialien", so liegt die Rendite bei -54,55 Prozent, was mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Papier & Forstprodukte" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -10,89 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Canfor Pulp Products mit 43,65 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Canfor Pulp Products liegt der RSI7 bei 27,16 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Canfor Pulp Products eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Canfor Pulp Products von Analysten positiv eingeschätzt, mit 2 "Gut" Bewertungen, 2 "Neutral" Bewertungen und 0 "Schlecht" Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 3,21 CAD, was einer erwarteten Performance von 78,47 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating von der Redaktion.