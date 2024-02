An alle Canadian Tire-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Canadian Tire":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Canadian Tire diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Canadian Tire, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, bewerten die Canadian Tire insgesamt als "Gut", da 5 Buc, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat ergibt ein positives Bild, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Canadian Tire liegt bei 164,88 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 18,82 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar drehen und neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Canadian Tire wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Canadian Tire eine Performance von -12,72 Prozent, was zu einer Underperformance von -3,93 Prozent im Branchenvergleich führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.