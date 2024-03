An alle CSI Compressco-Anleger!

Die technische Analyse der Csi Compressco-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,47 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,25 USD liegt, was einem Unterschied von +53,06 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,93 USD, was einem Unterschied von +16,58 Prozent zum letzten Schlusskurs von 2,25 USD entspricht. Auch hier erhält die Csi Compressco-Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass der RSI7 aktuell bei 19,35 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Csi Compressco überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 26,47, dass die Aktie überverkauft ist. Basierend auf diesen Werten erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren und sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen drehte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Jedoch zeigt sich ein negatives Bild, wenn es um die Dividendenrendite geht. Mit einer Dividendenrendite von 2,23 % liegt Csi Compressco unter dem Branchendurchschnitt von 19,82 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.