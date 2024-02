An alle CRH ADR-Anleger!

Der Baustoffkonzern Crh schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was einer Differenz von 6,42 Prozentpunkten entspricht (2,4 % gegenüber 8,82 %). Aufgrund dieser Tatsache hat die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhalten.

In den sozialen Medien wurde Crh in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat zahlreiche Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einzustufen ist. Darüber hinaus konnten wir 5 positive Signale und keine negativen Signale identifizieren, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung.

Im vergangenen Jahr haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Crh-Aktie stattgefunden, wobei 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 5102 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -17,9 Prozent entspricht.

Aus technischer Sicht hat die Crh-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 4741,25 GBP für den Schlusskurs aufgewiesen. Der letzte Schlusskurs lag bei 6214 GBP, was einer Steigerung von 31,06 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages- als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Entwicklungen (+11,42 Prozent), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.