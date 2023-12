An alle CIE Generale D'Optique Essilor-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Für die Essilorluxottica-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 6, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Essilorluxottica.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Essilorluxottica wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Essilorluxottica mit 0,65 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 0%. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Essilorluxottica-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".