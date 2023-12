An alle CF Energy-Anleger!

Das Anleger-Sentiment für Cf Energy war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, was auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien zurückzuführen ist. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es überwiegend positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhielt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Hinblick auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Cf Energy festgestellt. Daher wurde die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu dieser Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cf Energy-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 11, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis ergibt eine Überverkaufssituation und somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Cf Energy.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Cf Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,64 Prozent erzielte. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt einen Rückgang von -8,49 Prozent, was eine Underperformance von -11,15 Prozent für Cf Energy bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt Cf Energy deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.