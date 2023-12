An alle Botanix Pharmaceuticals-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er gibt das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einer Skala von 0 bis 100 an. Der RSI von Botanix beträgt 14,29, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25 liegt bei 45, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt und insgesamt zu einem Rating "Gut" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Botanix ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Meinungen der letzten zwei Wochen ergab vorwiegend positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Botanix 0,13 AUD und die Aktie selbst einen Kurs von 0,17 AUD. Der Abstand zum GD200 beträgt +30,77 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,15 AUD, was einen Abstand von +13,33 Prozent und somit auch eine Bewertung "Gut" ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich in den letzten Wochen bei Botanix keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Botanix für diesen Bereich daher mit einem "Schlecht" bewertet.