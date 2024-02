An alle Boston Scientific-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bezogen auf den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der RSI von Boston Scientific derzeit bei 26,62 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Gut"-Rating. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 20,68, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Boston Scientific in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +14,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 4,53 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor hat Boston Scientific eine Überperformance von 24,94 Prozent erzielt, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Boston Scientific beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Boston Scientific eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten wurde die Boston Scientific 11 mal mit "Gut" und kein einziges Mal mit "Schlecht" von Analysten bewertet. Dies führt zu einem langfristigen Rating von "Gut". Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten eine negative Kursentwicklung von -9,72 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten für Boston Scientific.