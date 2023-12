An alle Boozt AB-Anleger!

Die technische Analyse von Boozt zeigt, dass die Aktie sich sowohl auf kurzer als auch auf langer Sicht in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 102,46 SEK, was einer Abweichung von +30,39 Prozent entspricht. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 110,03 SEK, eine Abweichung von +21,42 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 133,6 SEK. Basierend auf diesen Werten erhält Boozt ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität blieb im Vergleich zum Monat davor unverändert. Daher erhält die Boozt-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Boozt momentan als "überverkauft" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 24,26 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 18,47 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung für Boozt.

Anhand von Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigt sich, dass die Anleger überwiegend positiv über Boozt sprechen. Das Stimmungsbarometer zeigt an drei Tagen grün, was positive Diskussionen bedeutet, und keine negativen Diskussionen wurden verzeichnet. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält Boozt insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wird Boozt basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen, sowohl in Bezug auf den Kursverlauf als auch das Anleger-Sentiment.