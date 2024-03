An alle Bonterra Energy-Anleger!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Bonterra Energy haben sich in den letzten Wochen nur geringfügig verändert. Die Analyse zeigt, dass die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Aufgrund dessen erhält Bonterra Energy eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

Im Vergleich zur "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Bonterra Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,48 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in dieser Branche um 8,95 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Bonterra Energy eine Underperformance von -23,42 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gesamten Energiesektor liegt die Rendite von Bonterra Energy 23,42 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs.

Die Dividendenausschüttung von Bonterra Energy liegt derzeit 5,39 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Schlusskurs der Bonterra Energy-Aktie um +5,96 Prozent über dem Durchschnitt des letzten 200 Handelstages liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist die Aktie eine Abweichung von +23,31 Prozent auf, wodurch sie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt erhält die Bonterra Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bonterra Energy kaufen, halten oder verkaufen?

