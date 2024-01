An alle BioVaxys Technology-Anleger!

Die Biovaxys-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,03 CAD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,05 CAD lag, was einer Abweichung von +66,67 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,02 CAD um 150 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Biovaxys-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 12,5 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Der RSI25 hingegen weist darauf hin, dass Biovaxys weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Aufgrund dieser Punkte erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse der Stimmung zeigt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Stimmung rund um Biovaxys als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Biovaxys bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt mit "Gut" bewertet.