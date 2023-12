An alle Binjiang Service Group Co Ltd-Anleger!

Die Binjiang Service-Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf verschiedene Finanzkennzahlen. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 5,97 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,52 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Binjiang Service-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung, da sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI keine überkauften oder überverkauften Signale liefern. Damit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Binjiang Service.

Im Vergleich zur Industrie hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,81 % erzielt, was 12,07 % über dem Durchschnitt liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt die mittlere jährliche Rendite -10,05 %, wobei Binjiang Service aktuell 17,86 % über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Binjiang Service beträgt 10, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

