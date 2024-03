An alle Beijing-Anleger!

Die Beijing-Aktie wird derzeit neutral bewertet, sowohl aus fundamentalen als auch aus charttechnischen Gesichtspunkten. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20,94, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Somit kann die Aktie als weder unter- noch überbewertet angesehen werden.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,82 CNH. Der letzte Schlusskurs von 6,46 CNH weicht um -17,39 Prozent ab, was eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Beijing-Aktie daher eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Beijing-Aktie liegt bei 41,82, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Beijing derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 5,56 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Gut".

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Beijing-Aktie sowohl aus fundamentalen als auch aus charttechnischen Gesichtspunkten neutral bewertet wird, während die Dividendenpolitik als gut eingestuft wird. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.