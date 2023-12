An alle Bank of Montreal Prefries 46-Anleger!

Die Aktie der Bank Of Montreal wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 10 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben. Im vergangenen Monat ergaben sich 2 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 127,98 CAD, was einem Aufwärtspotential von 4,91 Prozent entspricht, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Bank Of Montreal eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Bank Of Montreal in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,06 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,71 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um 5,65 Prozent gestiegen sind. Im Sektorvergleich lag die Rendite des "Finanzen"-Sektors bei 6,71 Prozent, wobei die Bank Of Montreal 7,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Underperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber der Bank Of Montreal. Die Marktteilnehmer zeigten an drei Tagen eine positive und an sieben Tagen eine negative Stimmung, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Bank Of Montreal daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält die Bank Of Montreal von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Montreal mit einem Wert von 11,79 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 8,76 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung des Unternehmens und einer "Schlecht"-Empfehlung.