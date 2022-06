An alle Ballard Power-Anleger!

An der Börse Toronto notiert die Aktie Ballard Power am 24.06.2022, 10:20 Uhr, mit dem Kurs von 8.79 CAD. Die Aktie der Ballard Power wird dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugeordnet.

Die Aussichten für Ballard Power haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Ballard Power liegt bei 21,82, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Ballard Power bewegt sich bei 50,61. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Ballard Power erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 14 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 9 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Ballard Power-Wertpapier vom letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (11,81 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 34,32 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 8,79 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Ballard Power erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Ballard Power auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch neun Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 9 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Buy" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Ballard Power sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

