An alle BVZ-Anleger!

Die Bvz-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,68 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,82 % im Bereich "Straße und Schiene". Dies ergibt eine Differenz von 4,14 Prozentpunkten und führt zu der Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bvz-Aktie mit einem Wert von 6,73 unter dem Branchendurchschnitt von 22 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Bvz-Aktie mit 900 CHF 5,2 Prozent über dem GD200 (855,53 CHF) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 888,2 CHF auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend kann der Kurs der Bvz-Aktie als "Gut" bewertet werden, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.