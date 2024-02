An alle Avicanna-Anleger!

Die Aktienanalyse von Avicanna zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 0,37 CAD lag. Am letzten Handelstag stieg der Schlusskurs auf 0,45 CAD, was einem Unterschied von +21,62 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,37 CAD wurde mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +21,62 Prozent bewertet, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Avicanna somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Avicanna eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen und keine negativen Diskussionen. Auf dieser Basis erhält Avicanna eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung rund um Avicanna in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Avicanna beläuft sich auf 13,64, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, liegt bei 34,72 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung von "Gut" führt.