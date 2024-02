An alle Atlantic Union Bankshares-Anleger!

Die Atlantic Union Bankshares wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 30,37 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (34,77 USD) um +14,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 34,94 USD, was einer Abweichung von -0,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Atlantic Union Bankshares liegt bei 35,99 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Analysten schätzen die Aktie der Atlantic Union Bankshares langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 2 positiv eingestellt, während keine neutral oder negativ waren. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie die Bewertung "Gut".