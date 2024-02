An alle Asml-Anleger!

In den letzten zwei Wochen wurde Asml von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Allerdings wurden auch 8 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb die Redaktion eine "Schlecht" Empfehlung ausspricht. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Asml mit 0,47 Prozent derzeit nur leicht über dem Branchendurchschnitt in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, der bei 0 liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index (RSI) bescheinigt der Aktie von Asml ein "Neutral"-Rating. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 Wert liegt bei 73,85, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 Wert bei 24,57 eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Asml mit einer Rendite von 108,29 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. In der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erzielte das Unternehmen eine herausragende Rendite im vergangenen Jahr, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

