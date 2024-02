An alle Armstrong World Industries-Anleger!

Die Analysten bewerten die Aktie der Armstrong World Industries auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Meinung abgegeben haben, wurden 2 als "Gut" eingestuft, während keine eine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertung abgegeben haben. Es gab keine neuen Einschätzungen im letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 95 USD, was einer Erwartung von -20,21 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 119,06 USD liegt. Basierend auf diesen Bewertungen vergeben die Analysten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Armstrong World Industries derzeit bei 1, was eine negative Differenz von -16,48 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Armstrong World Industries besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger besonders an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Internetnutzern. Die Diskussionsintensität war dabei sehr hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führte, während die Rate der Stimmungsänderung gering war und somit ein "Neutral"-Rating ergab. Insgesamt erhält die Aktie von Armstrong World Industries bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".