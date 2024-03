An alle Aridis-Anleger!

In den letzten vier Wochen konnte bei Aridis eine positive Veränderung in der Stimmungslage verzeichnet werden, was auf eine gestiegene Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien hinweist. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Der Relative Strength-Index zeigt für die Aridis-Aktie einen Wert von 31,91 (RSI7) und 51,04 (RSI25), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung des Titels führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs (0,07675 USD) der Aridis-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,13 USD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (0,07 USD) über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aridis-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.