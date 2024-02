An alle Ares Management Registered (A)-Anleger!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt überwiegend positiv über die Aktie von Ares Management diskutiert. Die Meinungsmarkt hat sich jedoch in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit Ares Management befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Ares Management-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 4 Analystenbewertungen sind 3 positiv, 1 neutral und keine negativ. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Ares Management, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 104,33 USD, was einer prognostizierten Performance von -22,11 Prozent entspricht.

Die derzeitige Dividendenpolitik von Ares Management wird als "Schlecht" bewertet, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Ares Management-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 61,85 Prozent erzielt, was 59,03 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 5,45 Prozent, und Ares Management liegt aktuell 56,4 Prozent über diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.