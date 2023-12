An alle Arena REIT-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Standardspanne des RSI reicht von 0 bis 100. Der RSI der Arena REIT beträgt 14,29, was darauf hinweist, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, wobei der RSI für die Arena REIT bei 34 liegt, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde die Arena REIT von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung zulässt. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten Wochen konnte bei Arena REIT eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Arena REIT in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Arena REIT für diese Stufe daher ein "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Arena REIT verläuft derzeit bei 3,6 AUD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 3,68 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +2,22 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 3,39 AUD angenommen. Dies entspricht für die Arena REIT-Aktie einer aktuellen Differenz von +8,55 Prozent und damit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".