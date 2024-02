An alle Arcelormittal-Anleger!

Arcelormittal: Aktie erhält "Gut"-Bewertung in verschiedenen Kategorien

Die Arcelormittal-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,98 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der das Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs widerspiegelt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal bei 5, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von etwa 0 Prozent liegt. Daher wird die Aktie auch hier neutral bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet erscheint.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen jedoch keine signifikante Abweichung, wodurch eine neutrale Bewertung in diesem Bereich resultiert. Insgesamt erhält die Arcelormittal-Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Arcelormittal-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 105,45 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird die Aktie auch in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigt sich, dass die Arcelormittal-Aktie in verschiedenen Kategorien positive Bewertungen erhält und sich in einem neutralen bis guten Korridor bewegt.