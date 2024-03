An alle Arbutus Biopharma-Anleger!

Die Arbutus Biopharma hat in den letzten 12 Monaten von institutionellen Analysten zweimal eine gute Einschätzung und kein einziges Mal eine neutrale oder schlechte Bewertung erhalten. Dies führt langfristig zu einem positiven Rating von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 2,62 USD im Blick und erwarten eine Entwicklung von 129,01 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 6 USD. Diese Prognose wird als positiv bewertet, was insgesamt zu einer guten Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen zu Arbutus Biopharma wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Tendenz, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arbutus Biopharma liegt bei 77,27, was auf eine überkaufte Situation hinweist und deshalb als negativ bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Arbutus Biopharma in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Arbutus Biopharma ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den ausgewerteten Äußerungen der letzten zwei Wochen, die weder überwiegend positiv noch negativ waren. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.