An alle Arbor Realty-Anleger!

Der Relative Strength Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index, RSI, bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von - beispielhaft - 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Arbor Realty Trust Inc liegt bei 87,3 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 38,45 einen Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Arbor Realty Trust Inc in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Arbor Realty Trust Inc wurde in letzter Zeit weniger diskutiert als üblich, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, aber insgesamt ein "Gut"-Rating.

Analysteneinschätzung: Langfristig betrachten Analysten die Aktie der Arbor Realty Trust Inc als "Gut"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 16,33 USD, was einer Erwartung von 11,26 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit 14,68 USD beträgt. Insgesamt vergeben die Analysten daher die Bewertung "Gut".

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Meinungen zu Arbor Realty Trust Inc in den sozialen Medien gemessen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt kann Arbor Realty Trust Inc hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.