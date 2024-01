An alle Aprea Therapeutics-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation zueinander. In Bezug auf die Aprea Therapeutics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 8, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 29,49 ebenfalls im überverkauften Bereich, wodurch die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating für Aprea Therapeutics.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aprea Therapeutics ist insgesamt sehr positiv, wie aus der Auswertung der vergangenen zwei Wochen hervorgeht. In den letzten Tagen wurde jedoch vermehrt über negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung bezüglich einer Aktie verstärken oder verändern. Bei Aprea Therapeutics wurde eine starke Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt sich auch eine negative Veränderung in der Stimmungsrate, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Aprea Therapeutics-Aktie waren alle 2 Bewertungen "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 72,41 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält Aprea Therapeutics somit positive Bewertungen hinsichtlich des RSI, der Anleger-Stimmung und der Analysteneinschätzungen, was auf ein gutes Potenzial für die Aktie hinweist.