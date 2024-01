An alle Apex-Anleger!

Die Apex-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,07 CAD gezeigt, was dem aktuellen Kurs entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Das gleiche neutrale Rating erhält die Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen über Apex eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. Insgesamt war die Stimmung größtenteils neutral, und in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Von fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Apex-Aktie aktuell bei 1,97, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Apex-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 87,5 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,4 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +97,9 Prozent im Branchenvergleich für Apex. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Aktie mit einer deutlichen Überperformance von 97,9 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für die Apex-Aktie.