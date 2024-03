An alle American Express-Anleger!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über American Express in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion das Unternehmen mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. Über American Express wurde in letzter Zeit etwas mehr oder etwas weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche hat American Express in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,59 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,01 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 5,99 Prozent, wobei American Express um 16,6 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +28,73 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der American Express-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 170,63 USD mit dem aktuellen Kurs von 219,66 USD vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich eine Abweichung von +10,98 Prozent. Die American Express-Aktie wird daher auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen jedoch konzentrierte sich die Anlegerkommunikation verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen American Express. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.