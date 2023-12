An alle Amadeus Fire-Anleger!

Die Aktienanalyse von Amadeus Fire ergab verschiedene interessante Aspekte. Beginnend mit der Dividende, beträgt die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 3,98 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,41 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell weist die Amadeus Fire-Aktie einen RSI-Wert von 10,34 auf und wird als überverkauft eingestuft, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie für den RSI die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Amadeus Fire ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Amadeus Fire in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,13 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 1,85 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,28 Prozent für Amadeus Fire in diesem Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,81 Prozent, wobei Amadeus Fire 4,32 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.