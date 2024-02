An alle Alphabet Inc. C-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine beliebte Methode, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Für Alphabet liegt der RSI bei 24,5, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 32,62, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Alphabet in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Alphabet. Es gab mehr positive als negative Tage und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Alphabet eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt ein "Gut"-Rating von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 7 mal eine positive Einschätzung, 0 mal eine neutrale und 0 mal eine negative Bewertung für Alphabet abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -12,06 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 133,2 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".