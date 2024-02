An alle Almonty Industries-Anleger!

Der fundamentale Indikator, der für die fundamentale Analyse verwendet wird, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Almonty Industries weist mit einem Wert von 14,27 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau" und wird daher als unterbewertet angesehen, da das Branchen-KGV bei 321,45 liegt, was einen Abstand von 96 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,59 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Almonty Industries 0,05 Prozent über dem Durchschnitt (-20,64 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -20,64 Prozent, und Almonty Industries liegt aktuell 0,05 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Almonty Industries beträgt der 7-Tage-RSI 75 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Almonty Industries in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Almonty Industries betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zusätzlich wurden in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen bezüglich Almonty Industries behandelt. Dadurch erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut". Zusammenfassend wird Almonty Industries hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.