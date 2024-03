An alle Alliance Pharma-Anleger!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Alliance Pharma-Aktie fällt positiv aus, mit einer Bewertung von "Gut". Von insgesamt zwei Bewertungen liegen eine als "Gut" und eine als "Neutral" vor, während keine als "Schlecht" eingestuft wurde. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 56,5 GBP, was eine potenzielle Performance von 45,06 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,95 GBP bedeuten würde.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alliance Pharma einen Wert von 269 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Arzneimittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 309 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 43,91 GBP, was deutlich über dem aktuellen Kurs von 38,95 GBP liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Kurs von 39,5 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung der Alliance Pharma-Aktie, mit positiven Bewertungen von Analysten und Anlegern, aber gemischten Signalen aus der technischen Analyse.