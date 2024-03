An alle Align-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Im Fall der Align-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 39,84, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Align.

Bezüglich des Aktienkurses hat Align in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,74 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich ist dies jedoch eine Underperformance von -2,14 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors hat Align jedoch eine Überperformance von 5,87 Prozent erreicht. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Gesichtspunkten liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Align bei 52,7, was unter dem Branchendurchschnitt von 102,7 liegt. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Align in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Zudem zeigen die ausgewerteten Meinungen aus den sozialen Medien 8 Gut-Signale und 0 Schlecht-Signale, was auf dieser Ebene zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut" Einschätzung der Anleger-Stimmung.