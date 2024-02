An alle Airsculpt Technologies-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird für Airsculpt auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 52,69 Punkten, was darauf hindeutet, dass Airsculpt weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,76, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Airsculpt-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung wurde eine Analyse durchgeführt. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Airsculpt in diesem Punkt daher die Einstufung: "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Airsculpt verläuft aktuell bei 7,24 USD, wobei der Aktienkurs selbst bei 6,94 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht ebenfalls einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Airsculpt-Aktie abgegeben, wovon alle "Gut" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Airsculpt-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 10 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 44,09 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Airsculpt somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.