An alle Air Products and Chemicals-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Air Products And Chemicals betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 25,03 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen zeigt sich ein anderes Bild: Die Aktie ist weder überkauft noch überverkauft und wird daher neutral bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Air Products And Chemicals von 226,85 USD mit -18,49 Prozent Entfernung vom GD200 (278,3 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 257 USD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -11,73 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bei Air Products And Chemicals wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Air Products And Chemicals-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 305 USD angesiedelt, was auf eine zukünftige Performance von 34,45 Prozent hindeutet. Insgesamt wird die Analysteneinschätzung als "Gut" bewertet.