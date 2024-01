Kursexplosion bei POSCO!

Weitere Suchergebnisse zu "OppFi":

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,17 liegt die Aktie von Posco unter dem Branchendurchschnitt von 96,13 in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Posco in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Posco wurde in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Posco erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 72,82 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt nur um 23,47 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +49,35 Prozent im Branchenvergleich für Posco. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite von Posco um 49,35 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Posco-Aktie von 78,85 USD um -11,46 Prozent vom GD200 (89,06 USD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 89,67 USD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -12,07 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Posco-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.