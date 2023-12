An alle Agco-Anleger!

Der Aktienkurs von Agco verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,5 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche durchschnittlich um 238,25 Prozent, was bedeutet, dass Agco im Branchenvergleich um -241,75 Prozent unterperformt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 146,66 Prozent, wobei Agco um 150,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Agco in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich sagen, dass Agco über einen längeren Zeitraum eine geringe Diskussionsintensität und eine eher negative Stimmungsänderung aufweist. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Agco 3 mal mit "Gut", 1 mal mit "Neutral" und kein einziges Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch die aktuelle Kursentwicklung wird von Analysten positiv eingeschätzt, mit einer erwarteten Entwicklung von 22,57 Prozent und einem mittleren Kursziel von 150,25 USD. Insgesamt ergibt sich daher für Agco eine Bewertung auf "Gut"-Niveau durch institutionelle Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Somit ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung der Messung der Anleger-Stimmung.