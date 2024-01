An alle Advantest-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Advantest ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen negative Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Eine tiefere Analyse der Kommunikation zeigt, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, aber aufgrund des aktuellen Stimmungsbildes insgesamt eine positive Bewertung für die Aktie vorliegt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Advantest-Aktie derzeit mit einem Wert von 63,57 als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25-Wert von 47 deutet ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als neutral eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Advantest ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,25 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche (151,09) eine Unterbewertung signalisiert. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Advantest-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 4065,16 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 4663 JPY liegt um 14,71 Prozent darüber, was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Bewertung für die Advantest-Aktie führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Advantest aufgrund des positiven Anleger-Sentiments, neutralen RSI-Bewertung, positiven fundamentalen Analyse und positiven charttechnischen Bewertung eine "Gut"-Bewertung.