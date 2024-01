An alle A-Mark Precious Metals-Anleger!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von A-mark Precious Metals ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die A-mark Precious Metals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 77,56, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,86, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Von Analysten wird die A-mark Precious Metals-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu A-mark Precious Metals vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (56 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 91 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält A-mark Precious Metals eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Finanzdienstleistungen) ist A-mark Precious Metals aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,96 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 89 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,55 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Bei einer Dividende von 2,83 % ist A-mark Precious Metals im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,63 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,79 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.