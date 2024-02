An alle AT&T-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

At&t wurde in den letzten 12 Monaten insgesamt von 4 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 20,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 20,8 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat At&t in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,08 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um -4,54 Prozent gefallen, was bedeutet, dass At&t in diesem Zeitraum eine Underperformance von -4,54 Prozent aufweist. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -14,01 Prozent im letzten Jahr, wobei At&t um 4,93 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet At&t derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Die Dividendenpolitik der Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von At&t bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Diversifizierte Telekommunikationsdienste (KGV von 34,88) deutlich unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentalen Kriterien ist At&t daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.