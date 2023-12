An alle ANI-Anleger!

Die Aktie von Ani wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft, basierend auf insgesamt 3 positiven Bewertungen. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 56,5 USD, was eine potenzielle Wertsteigerung von 12,33 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung von "Gut".

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmung gegenüber Ani festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene führt.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis einen neutralen Wert von 44,15 Punkten. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als überkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Abschnitt führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ani bei 60,48, was unter dem Branchendurchschnitt von 101,2 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis führt.