An alle AEW UK Long Lease Reit-Anleger!

Die Alternative Income Reit PLC zeigt sich in der technischen Analyse in einem guten Licht. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 64,84 GBP, während die Aktie selbst auf 72 GBP gestiegen ist. Dies entspricht einer positiven Differenz von +11,04 Prozent zum GD200 und von +8,11 Prozent zum GD50 über die letzten 50 Tage. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Auch der Relative Strength-Index, RSI, deutet auf eine positive Einschätzung hin. Mit einem Wert von 5,56 über einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 3,57 über 25 Tage wird auch hier eine "Gut"-Einstufung vorgenommen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken ist ebenfalls positiv, was sich über den analysierten Zeitraum von zwei Tagen zeigt. Auch die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Alternative Income Reit PLC basierend auf der technischen Analyse, dem RSI und dem Anleger-Sentiment.